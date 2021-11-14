Пенсионный возраст для многодетных матерей может быть снижен до 50 лет

Многодетные женщины могут досрочно выйти на пенсию в России. Сокращение пенсионного возраста в таком случае зависит от количества воспитанных детей. Об этом сообщили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии.

«Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Отмечается, что женщины, которые родили троих детей, смогут уйти на заслуженный отдых в 57 лет, четверых — в 56, пятерых и более — в 50 лет.

Ранее в ПФР рассказали об ошибках при начислении пенсии. По данным фонда, на пенсионные выплаты и их назначение влияют некорректно указанная в трудовой книжке должность либо отсутствие печати.