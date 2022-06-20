Эксперт рассказал, чем Москва может ответить Вильнюсу на блокаду Калининграда

По мнению эксперта, в случае блокады РФ литовских портов, ситуация может выйти на новый уровень эскалации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Голенков, РИА Новости

Российский журналист-международник и политолог Федор Лукьянов прокомментировал ситуацию с запретом Вильнюса на грузовой транзит Калининграда с остальной Российской Федерацией.

По мнению эксперта, с экономической точки зрения «отключить» Литву от российского газа и электричества не получится, поскольку литовская сторона уже не получает данные виды энергии по собственной инициативе.

«Блокада литовских портов, наверное, возможна, но это вывод на довольно высокий уровень эскалации», - сказал Лукьянов.

Ранее в Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Москва требует от Вильнюса отменить запрет на грузовой транзит Калининграда с остальной Россией. Подобные действия российское дипломатическое ведомство расценивает как враждебные.