Эксперт рассказал, чем Москва может ответить Вильнюсу на блокаду Калининграда
Российский журналист-международник и политолог Федор Лукьянов прокомментировал ситуацию с запретом Вильнюса на грузовой транзит Калининграда с остальной Российской Федерацией.
По мнению эксперта, с экономической точки зрения «отключить» Литву от российского газа и электричества не получится, поскольку литовская сторона уже не получает данные виды энергии по собственной инициативе.
«Блокада литовских портов, наверное, возможна, но это вывод на довольно высокий уровень эскалации», - сказал Лукьянов.
Ранее в Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Москва требует от Вильнюса отменить запрет на грузовой транзит Калининграда с остальной Россией. Подобные действия российское дипломатическое ведомство расценивает как враждебные.