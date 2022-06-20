Фундамент благополучия: строительные работы в освобожденном Мариуполе показали с коптера

Полным ходом идет разминирование города и строительство новых жилых зданий и социальных объектов на тех участках, которые уже объявлены саперами безопасными.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мариуполе еще недавно гремели боевые действия, но теперь освобожденных от украинских националистов город возвращается к мирной жизни.

Полным ходом идет разминирование города и строительство новых жилых зданий и социальных объектов на тех участках, которые уже объявлены саперами безопасными.

«Звезда» публикует кадры масштабных строительных работ в Мариуполе. Котлованы вырыты, закладываются фундаменты - как у конкретных зданий, так и у будущего благополучия города в целом.

Ранее публиковались кадры разминирования в Мариуполе - российские саперы как раз очищали участок для будущих строительных работ.