Фундамент благополучия: строительные работы в освобожденном Мариуполе показали с коптера
Полным ходом идет разминирование города и строительство новых жилых зданий и социальных объектов на тех участках, которые уже объявлены саперами безопасными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Мариуполе еще недавно гремели боевые действия, но теперь освобожденных от украинских националистов город возвращается к мирной жизни.
Полным ходом идет разминирование города и строительство новых жилых зданий и социальных объектов на тех участках, которые уже объявлены саперами безопасными.
«Звезда» публикует кадры масштабных строительных работ в Мариуполе. Котлованы вырыты, закладываются фундаменты - как у конкретных зданий, так и у будущего благополучия города в целом.
Ранее публиковались кадры разминирования в Мариуполе - российские саперы как раз очищали участок для будущих строительных работ.