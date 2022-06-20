ВСУ за несколько часов выпустили десятки 155-мм снарядов по Донецку

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Украинские войска совершили очередной обстрел Донецка с позиций возле населенного пункта Пески. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по городу было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ред.) по направлению: 15:25 - н.п. Пески - г. Донецк: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм», - сообщается в Telegram-канале ДНР СЦКК.

В 12:58 представительство сообщило о 10 обстрелах Донецка 155-мм снарядами из населенного пункта Пески. Еще шесть снарядов того же калибра были выпущены из позиций ВСУ возле Новомихайловки.

Ранее педагог школы, которую накануне обстреляли украинские военные в центре Донецка, рассказала «Звезде» подробности происшествия. В штабе территориальной обороны ДНР тогда заявили, что в результате обстрела погибли пять человек.