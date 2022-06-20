День медика: как прошел концерт в Военном клиническом госпитале МО РФ
Концерт прошел в рамках акции «Лучшим воинам мира». Перед собравшимися выступила народная артистка России Лариса Долина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Медицинский персонал Военного клинического госпиталя Минобороны России, а также проходящие там лечение участники специальной военной операции, стали зрителями концерта в День медицинского работника.
Концерт прошел в рамках акции «Лучшим воинам мира». Перед собравшимися выступила народная артистка России Лариса Долина.
Ранее концерт для участников спецоперации в Самарском военном госпитале провел основатель музыкального коллектива «СерьГа» Сергей Галанин.