Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

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На 86-м году жизни скончался литовский актер и народный артист СССР Регимантас Адомайтис.

«На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера. Адомайтис был знаменитым литовским актером театра и кино, создавшим множество ролей в самых известных литовских театральных и кинопроизведениях, среди них фильм Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать"», - сообщает РИА Новости со ссылкой на портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Регимантас Адомайтис стал народным артистом СССР в 1985 году. Зрителям актер запомнился по множеству ролей в театре и кино. Самыми известными кинокартинами, в которых сыграл Адомайсис, были «Никто не хотел умирать» и «Зеленый фургон».

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