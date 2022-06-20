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Путин обсудил с губернатором Мурманской области выплаты матерям

Елизавета Потейчук
14:25 20.06.2022
Президент России подчеркнул, что бюджет Мурманской области позволит произвести выплаты женщинам, родившим ребенка как до, так и после 30 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обсудил зарплаты для матерей для поддержки рождаемости в регионе. В частности, российский лидер задал собеседнику вопрос, почему выплаты производятся только женщинам, рожавшим до 30 лет.

«Это ограничено тоже с учетом возможности финансов. Но, кстати, мера очень популярная, более того, мы поправили законодательство: не только тем, кто у нас родит на территории, но и тем, кто приехал уже с маленьким ребенком, чтобы тоже привлекать к нам молодые семьи», - ответил Чибис.

Президент России подчеркнул, что бюджет Мурманской области позволит произвести выплаты и тем, кто рожает после 30 лет, так как матерей в этом возрасте насчитывается гораздо меньше, чем тех, кто родил ребенка до 30 лет. Так, губернатор региона пообещал реализовать данную рекомендацию.

Ранее Владимир Путин согласился с необходимостью вернуть почетное звание «Мать-героиня». Об этом глава государства заявил 1 июня, в День защиты детей.

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