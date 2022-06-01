В стране и мире Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание «Мать-героиня» Ян Брацкий При этом выплата женщинам, получившим это звание, составит один миллион рублей. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился с необходимостью вернуть почетное звание «Мать-героиня». Об этом глава государства заявил 1 июня, в День защиты детей. «И в целом условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание "Мать-героиня"», - сказал Путин. Кроме того, в ходе онлайн-встречи с многодетными семьями президент добавил, что получившим почетное звание женщинам будет полагаться выплата в сумме одного миллиона рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика