Поражение цели: кадры попадания ракеты корвета «Сообразительный» в мишень на Балтике
Минобороны России публикует кадры ракетной стрельбы в Балтийском море, проведенной экипажем корвета Балтфлота «Сообразительный». Камера, расположенная на морской мишени, фиксирует попадание учебной ракеты.
Пуск противокорабельной ракеты был произведен в рамках тактических учений.
«Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета – противокорабельного ракетного комплекса «Уран». Кроме того, экипаж корвета отработал учение по противовоздушной обороне корабля в море с применением артиллерийского комплекса А-190», - говорится в сообщении.
В пресс-службе БФ уточнили, что выполнение корветом боевых упражнений обеспечивало до 10 кораблей и судов Балтийского флота.
Выполнив огневую задачу, экипаж «Сообразительного» провел учения по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, обороне корабля от диверсантов. Также прошли тренировки по организации взаимодействия и связи между кораблями обеспечения.
Морской полигон, на территории которого разворачивались учения, был объявлен временно опасным для гражданской авиации и судоходства.
Ранее сообщалось об учениях Северного флота - тогда экипажи атомных подводных крейсеров «Северодвинск» и «Смоленск» поразили условного противника в Баренцевом море.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов