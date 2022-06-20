Поражение цели: кадры попадания ракеты корвета «Сообразительный» в мишень на Балтике

В пресс-службе БФ уточнили, что выполнение корветом боевых упражнений обеспечивало до 10 кораблей и судов Балтийского флота.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры ракетной стрельбы в Балтийском море, проведенной экипажем корвета Балтфлота «Сообразительный». Камера, расположенная на морской мишени, фиксирует попадание учебной ракеты.

Пуск противокорабельной ракеты был произведен в рамках тактических учений.

«Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета – противокорабельного ракетного комплекса «Уран». Кроме того, экипаж корвета отработал учение по противовоздушной обороне корабля в море с применением артиллерийского комплекса А-190», - говорится в сообщении.

В пресс-службе БФ уточнили, что выполнение корветом боевых упражнений обеспечивало до 10 кораблей и судов Балтийского флота.

Выполнив огневую задачу, экипаж «Сообразительного» провел учения по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, обороне корабля от диверсантов. Также прошли тренировки по организации взаимодействия и связи между кораблями обеспечения.

Морской полигон, на территории которого разворачивались учения, был объявлен временно опасным для гражданской авиации и судоходства.

Ранее сообщалось об учениях Северного флота - тогда экипажи атомных подводных крейсеров «Северодвинск» и «Смоленск» поразили условного противника в Баренцевом море.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов