«Калибром» и «Гранитом»: экипажи атомных подводных крейсеров СФ поразили «противника» в Баренцевом море

Так, экипажи крейсеров «Северодвинск» и «Смоленск» Северного флота успешно нанесли удары по объектам условного противника на расстоянии порядка 200 километров.

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Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 200 километров.

В данном мероприятии боевой подготовки были задействованы экипажи атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» проекта 949А «Антей».

Экипажи лодок отработали совместную стрельбу. Ее главной особенностью являлось одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающими различными скоростными и полетными характеристиками.

Ракетная стрельба выполнена успешно согласно данным объективного контроля. Так, ракетное оружие подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность. Ракетные стрельбы выполнялись в соответствии с планом боевой подготовки флота в рамках проведения контрольных мероприятий за летний период обучения.

Район проведения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Его закрытие обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Ранее были показаны кадры запуска четырех крылатых ракет «Калибр» экипажем фрегата Черноморского флота по объектам вооруженных сил Украины.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.