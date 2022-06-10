В МИД развенчали миф об угрозе продовольственного кризиса в мире из-за спецоперации
В дипведомстве перечислили главные драйверы роста цен на агропромышленную продукцию в последние годы.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Министерство иностранных дел России наглядно продемонстрировал истинные причины продовольственного кризиса в мире в ответ на миф Европейского союза о том, что спецоперация России на Украине поставила под угрозу поставки продовольствия в мире.
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