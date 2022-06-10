В МИД развенчали миф об угрозе продовольственного кризиса в мире из-за спецоперации

«Односторонние нелегитимные ограничительные меры Запада против России, включая препоны для транспортировки грузов, сложности с оплатой поставок, запреты на транзакции, таможенные проблемы, стали дополнительными факторами риска в сфере глобальной продовольственной безопасности», - сообщает МИД РФ.

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В дипведомстве также перечислили главные драйверы роста цен на агропромышленную продукцию в последние годы. В их числе последствия пандемии COVID-19, недальновидная экономическая и энергетическая политика крупнейших экономик Запада, торговые войны, неблагоприятные погодные условия, незаконные односторонние западные санкции в отношении РФ, а также недоинвестирование в сельскохозяйственную отрасль.При этом в МИДе добавили, что Брюссель открыто объявил России тотальную торгово-экономическую войну.

Ранее представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что организация не подтверждает обвинения украинской стороны в адрес России о якобы краже зерна. До этого президент России Владимир Путин отмечал, что РФ не препятствует вывозу зерна из Украины.