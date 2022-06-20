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Во Франции видят угрозу в потере президентским блоком большинства мест в Нацсобрании

Марина Крижановская
01:33 20.06.2022
Так, от 168 до 188 мест получат представители альянса левых сил «Новый народный экологический и социальный союз», а представители президентского блока - 210-230 мест.
Во Франции видят угрозу в потере президентским блоком большинства мест в Нацсобрании
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Во Франции посчитали, что предварительные результаты распределения мест в Национальной ассамблее французской Пятой республики могут представлять угрозу для Франции. Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Сообщается, что по предварительным прогнозам, депутаты от блока «Вместе!» могут претендовать на 210-230 мест. В то время как от 168 до 188 мест получат представители альянса левых сил «Новый народный экологический и социальный союз».

Она считает, что складывающаяся конфигурация, при которой президентский блок «Вместе!» теряет большинство мест в нижней палате французского парламента, вызывает серьезные опасения. При этом она отметила необходимость «уважать этот выбор».

«Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать этот выбор и принимать последствия», - приводит слова французского премьера ТАСС.

Ранее приводилась информация, что жители Франции были возмущены поведением и внешним видом украинского президента Зеленского на встрече с Макроном. Читатели одной из французских газет написали, что «Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит».

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