Медведчука лишили должности в комитете Верховной рады

О задержании Виктора Медведчука сотрудниками СБУ стало известно 12 апреля, после публикации его фотографии в наручниках.

© Фото: Владимир Зеленский, Facebook

Депутаты Верховной рады отозвали лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука с должности члена Комитета по вопросам прав человека. О принятом решении сообщил парламентарий Алексей Гончаренко.

«Рада отозвала Виктора Медведчука с должности члена Комитета по вопросам прав человека... национальных меньшинств и межнациональных отношений», - написал Гончаренко в Telegram-канале.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании Медведчука по поручению президента Владимира Зеленского. Фотографию задержанного тот опубликовал 12 апреля. На ней Медведчук в военной форме и наручниках сидит на стуле.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, с аналогичной просьбой к Кремлю обратилась супруга оппозиционного политика Оксана Марченко. Позже появилось обращение самого Медведчука к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.