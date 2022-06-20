Поляки применяют свои специальные бесшумные мины к минометам и дроны с подвесными бомбами. Как заметил командир казачьего полка, польский отряд хорошо организован.

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Боец НМ ЛНР в районе Камышевахи

В Народной милиции ЛНР заявили о серьезных потерях, понесенных польскими наемниками в Камышевахе.

Об этом рассказал командир казачьего полка в составе Народной милиции ЛНР, о чем, в свою очередь, сообщает RT.

По словам командира, в зоне боевых действий отчетливо слышны команды на польском. К тому же, поляки применяют свои специальные бесшумные мины к минометам и дроны с подвесными бомбами. Как заметил командир казачьего полка, польский отряд хорошо организован.

Ранее в Минобороны России сообщили о массовом неповиновении командованию в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.