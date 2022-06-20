В Чите задержан планировавший теракт сторонник террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»*

После совершения теракта задержанный планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок, отметили в ФСБ.

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В Чите Федеральная служба безопасности РФ задержала сторонника международной террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам»*. По данным ведомства, задержанный планировал совершить террористический акт в Забайкальском крае в отношении сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем после совершения теракта, отметили в ФСБ, он планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

«По адресу террориста изъято два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК 103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, большое количество боеприпасов, а также запрещенная религиозная литература», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что задержанный раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом РФ и Комитетом государственной безопасности Белоруссии пресекла преступную деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, которые незаконно собирали охраняемую законом информацию в интересах третьих лиц, включая иностранных граждан.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам» - одно из названий «Джабхат ан-Нусра», запрещенной в России террористической организации.