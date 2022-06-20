ФСБ РФ пресекла деятельность по незаконному сбору данных о силовиках в интересах иностранцев

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Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом РФ и Комитетом государственной безопасности Белоруссии пресекла преступную деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, которые незаконно собирали охраняемую законом информацию в интересах третьих лиц, включая иностранных граждан.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанная группа за период с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения в отношении более 30 граждан, включая сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, в результате чего был нанесен ущерб государственной безопасности», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Ранее ФСБ России опубликовала кадры задержания бойца украинского нацбата в Крыму. Как отмечается, он выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной с Россией территории.