Момент попадания снаряда во двор жилого дома Донецка сняли на видео
Украинские боевики обстреляли центр Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ выпустили по городу 28 снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в Сети опубликовали кадры попадания снаряда во двор жилого дома в Донецке. Вместе с тем украинские вооруженные силы дважды за пять минут обстреляли Киевский район города.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09.35 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Киевский район): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра; 09.40 - населенный пункт Камышеваха - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении СЦКК в ДНР в Telegram.
Ранее в ДНР сообщили о двух погибших за сутки после обстрелов ВСУ. При этом шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрелов. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Суземка.