Момент попадания снаряда во двор жилого дома Донецка сняли на видео

Кроме того, украинские вооруженные силы выпустили пять снарядов по Киевскому району города.

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Украинские боевики обстреляли центр Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ выпустили по городу 28 снарядов калибра 155 миллиметров.

Кроме того, в Сети опубликовали кадры попадания снаряда во двор жилого дома в Донецке. Вместе с тем украинские вооруженные силы дважды за пять минут обстреляли Киевский район города.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09.35 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Киевский район): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра; 09.40 - населенный пункт Камышеваха - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении СЦКК в ДНР в Telegram.

Ранее в ДНР сообщили о двух погибших за сутки после обстрелов ВСУ. При этом шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрелов. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Суземка.