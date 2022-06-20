В ДНР сообщили о двух погибших за сутки после обстрелов ВСУ

При этом шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрелов.

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На территории Донецкой Народной республики за сутки погибли два человека и шесть оказались ранены в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом проинформировал штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на республиканское МЧС.

«За минувшие сутки, с 08.00 19 июня до 08.00 20 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще шесть мирных жителей получили ранения», - отмечает ведомство у себя в Telegram.

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Суземка. По его словам, в поселке повреждена районная электрическая сеть и частично отсутствует электричество.