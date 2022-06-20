Судебные приставы будут взыскивать долги в автоматическом режиме

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Разрешение вопросов, связанных со взысканием долгов, а также исполнительным производством, возбужденным в отношении должников в России, в ряде случаев будет осуществляться автоматически. Речь идет об отдельных решениях, которые не требуют личной вовлеченности судебного пристава.

Ситуация претерпит изменения в отношении возбуждения производства (или отказа от него), его окончания, приостановки и прекращения. Нововведение вступает в силу с 20 июня 2022 года.

Помимо этого, в автоматическом режиме будут вводиться и отменяться всевозможные ограничения и запреты. Такие операции, как, к примеру, предоставление отсрочки или рассрочки, также, по информации РИА Новости, начнут осуществляться автоматически.