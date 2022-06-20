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Ракетные войска и артиллерия поразили 25 украинских пунктов управления за сутки

11:24 20.06.2022
Ракетные войска и артиллерия поразили 25 украинских пунктов управления за сутки
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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