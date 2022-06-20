Армия Разрушенные здания, сгоревшая техника: как проходили бои в Северодонецке Валентин Гвоздев Остатки украинской группировки и наемники блокированы на предприятии «Азот». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Северодонецке ведутся артиллерийские бои объединенных сил ВС РФ и ЛНР и украинских военных. Съемочная группа «Звезды» направляется в сторону химпредприятия «Азот». Танковые выстрелы противника сотрясают стены домов. «Сейчас необходимо покинуть зону обстрела, слышно, как работает танк, открытые участки необходимо преодолевать бегом», - рассказал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев. Противник организовал огневые точки в каждом здании. При отступлении украинские военные меняли позиции. В боевых действиях на стороне Киева задействованы также иностранные военные. Остатки украинской группировки и наемники блокированы на предприятии «Азот». Очевидно, что у них есть только один вход - сложить оружие. В противном случае боевикам грозит полное уничтожение. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика