Боец НМ ЛНР рассказал, что военнослужащие ВСУ застрелили своего сослуживца, пытавшегося выйти из «Азота»

По его словам, еще один военный, который хотел сдаться, был взять в плен украинскими боевиками.

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Военнослужащие ВСУ, находящиеся на территории химзавода «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики, застрелили своего сослуживца, который хотел сдаться. Об этом рассказал боец 208-го полка Народной милиции ЛНР.

«Вышел вчера один вэсэушник, вышел случайно, заблудился, его в плен взяли, он вообще не понимал, о каком гуманитарном коридоре речь шла, никто из украинских военных на "Азоте" ничего не запрашивал. И один вчера выходил, пытался сдаться, но его же сами вэсэушники и подстрелили», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что до тысячи украинских националистов находятся на территории комбината «Азот» в Северодонецке. Он также считает, что в ближайшее время большая часть засевших на территории предприятия украинских боевиков будет сдаваться в плен.

Также стало известно, что украинские войска нарушили режим тишины и вновь сорвали эвакуацию из Северодонецка. По словам официального представителя НМ ЛНР, для мирных жителей была организована возможность безопасно выйти. Однако украинская сторона активизировала артиллерийские обстрелы. При этом атаке был подвергнут район, где должны были скапливаться мирные жители.