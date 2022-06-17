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Путин призвал отказаться от плановых проверок бизнеса, который не связан с риском причинения вреда

Андрей Аркадьев
16:44 17.06.2022
Ключевые для бизнеса понятия основательно подорваны нашими партнерами на Западе намеренно ради амбиций, добавил глава государства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин призвал на постоянной основе отказаться от плановых проверок предприятий, деятельность которых не связана с риском причинения вреда.

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», - заявил он в ходе выступления на ПМЭФ.

По мнению главы государства, западные партнеры подорвали ключевые для бизнеса понятия ради собственных амбиций.

Он отметил, что спецоперация стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на РФ все проблемы, которые, как считает президент, являются результатом системных ошибок в экономической политике США. При этом спецоперацию, которую проводят ВС РФ на Украине, Путин назвал вынужденным шагом, связанным с рисками в сфере безопасности.

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