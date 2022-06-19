Экипаж фрегата ЧФ запустил четыре крылатых ракеты «Калибр» по объектам ВСУ

Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении высокоточным оружием украинских гаубиц М777 и бронетехники западных стран.

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Вооруженные Силы РФ в рамках выполнения задач спецоперации нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

В Минобороны уточнили, что экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России «Калибрами» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожили десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом Киеву.

Кроме этого, по словам Конашенкова, свыше 50 генералов и офицеров ВСУ также были уничтожены при ударе «Калибрами» по пункту управления в Днепропетровской области.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.