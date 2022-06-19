Экипаж фрегата ЧФ запустил четыре крылатых ракеты «Калибр» по объектам ВСУ
Вооруженные Силы РФ в рамках выполнения задач спецоперации нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.
В Минобороны уточнили, что экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России «Калибрами» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожили десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом Киеву.
Кроме этого, по словам Конашенкова, свыше 50 генералов и офицеров ВСУ также были уничтожены при ударе «Калибрами» по пункту управления в Днепропетровской области.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.