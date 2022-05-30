Экс-глава СБУ по Харьковской области предложил Зеленскому извиниться

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Уволенный начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин потребовал от президента Владимира Зеленского публичных извинений после его заявления о бездействии службы. По мнению Дудина, обвинения со стороны высшего руководства беспочвенны, а его сотрудники демонстрируют самые высокие результаты.

«Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур», - написал он в понедельник на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).

Дудин заявил, что не согласен с выдвинутыми в его адрес обвинениями и готов пройти исследование с помощью полиграфа в любом публичном формате.

Главой управления СБУ по Харьковской области Роман Дудин стал весной 2020 года. В минувшее воскресенье Зеленский уволил его с формулировкой «Не работал на защиту города, думал только о себе лично».

* Meta Platfoms (владеет Facebook и Instagram) - организация, признанная экстремистской на территории РФ.