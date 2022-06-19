Россия начнет отказываться от одноразового пластика с 2025 года

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Россия постепенно начнет отказываться от использования одноразовых товаров из пластика и упаковки с 2025 года. С таким заявлением на полях Петербургского международного экономического форума выступила вице-премьер кабмина РФ Виктория Абрамченко.

«Та упаковка, которую нельзя переработать, трудно извлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки, от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными. Законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии, когда будет 100% введен норматив утилизации упаковки, - это 2025 год», - заявила она в интервью ТАСС.

О том, что в России могут ввести запрет на одноразовую посуду и ватные палочки Абрамченко говорила еще в прошлом году. Тогда она отмечала, что правительство активно работает над инициативой запрета неперерабатываемого и трудно перерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, трубочек.

Вице-премьер отметила, чтобы успешно перейти на раздельный сбор мусора, государство должно обеспечить граждан инфраструктурой, в частности, контейнерными площадками с раздельными баками. В свою очередь гражданам необходимо изменить отношение к сортировке отходов. Абрамченко выразила мнение, что при запрете пластиковой посуды и ватных палочек промышленность «быстро перестроится на экологичные товары».