В России могут запретить ватные палочки и одноразовую посуду

В России могут ввести запрет на одноразовую посуду и ватные палочки в ближайшие несколько лет. Об этом заявила вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко.

По ее словам, сейчас правительство активно работает над инициативой запрета неперерабатываемого и трудно перерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, трубочек.

«Все цивилизованные страны идут по этому пути. Большинство россиян уже поддерживают ограничения в использовании неперерабатываемых материалов, и идею раздельного сбора», - сказала Абрамченко в интервью aif.ru.

Вице-премьер отметила, чтобы успешно перейти на раздельный сбор мусора, государство должно обеспечить граждан инфраструктурой, в частности, контейнерными площадками с раздельными баками. В свою очередь гражданам необходимо изменить отношение к сортировке отходов.

Абрамченко выразила мнение, что при запрете пластиковой посуды и ватных палочек промышленность «быстро перестроится на экологичные товары».