Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России могут запретить ватные палочки и одноразовую посуду

Светлана Головина
09:05 10.05.2021
На данный момент правительство работает над инициативой запрета неперерабатываемого и трудно перерабатываемого пластика.
В России могут запретить ватные палочки и одноразовую посуду
© Фото: Daniel Schäfer, ZB, Globallookpress
Читайте нас на:

В России могут ввести запрет на одноразовую посуду и ватные палочки в ближайшие несколько лет. Об этом заявила вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко.

По ее словам, сейчас правительство активно работает над инициативой запрета неперерабатываемого и трудно перерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, трубочек.

«Все цивилизованные страны идут по этому пути. Большинство россиян уже поддерживают ограничения в использовании неперерабатываемых материалов, и идею раздельного сбора», - сказала Абрамченко в интервью aif.ru.

Вице-премьер отметила, чтобы успешно перейти на раздельный сбор мусора, государство должно обеспечить граждан инфраструктурой, в частности, контейнерными площадками с раздельными баками. В свою очередь гражданам необходимо изменить отношение к сортировке отходов.

Абрамченко выразила мнение, что при запрете пластиковой посуды и ватных палочек промышленность «быстро перестроится на экологичные товары».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:39 В стране и мире
На Украине возбуждено 13 уголовных дел против участников мероприятий по случаю 9 Мая
06:49 В стране и мире
Под Омском возобновились поиски главы регионального Минздрава
04:06 В стране и мире
Танки Израиля ударили по объектам ХАМАС в ответ на пуски ракет из Газы
01:28 В стране и мире
На сайте «Бессмертного полка» пресекли попытки размещения фото нацистов
00:33 В стране и мире
Видео
Салют по случаю Дня Победы в Самаре стал самым длительным за все годы его проведения
Популярное
Популярное
Видео
То, что скрыто от глаз: «Звезда» показала изнутри участвующий в Параде Победы автомобиль Aurus
Под Омском возобновились поиски главы регионального Минздрава
Видео
Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие
Видео
«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы
Видео
Романтичный момент: участник Парада Победы в Москве сделал девушке предложение на генеральной репетиции
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.