В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генсек НАТО заявил, что страны альянса признают Россию угрозой

Ян Брацкий
08:00 19.06.2022
Саммит стран-участниц Североатлантического альянса в Мадриде пройдет в конце июня.
Генсек НАТО заявил, что страны альянса признают Россию угрозой
© Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Россия больше не является партнером для НАТО, а представляет из себя угрозу альянсу и стабильности в мире. С таким заявлением, как ожидается, выступят участники саммита военно-политического блока в Мадриде.

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag.

Кроме того, участники альянса отметят все возрастающую мощь Китая, который, по словам Столтенберга, также представляет угрозу ценностям, интересам и безопасности НАТО.

Ранее Столтенберг раскрыл детали разрабатываемой новой модели обороны, которая также будет применяться у границ с Россией. Модель размещения сил будет состоять из ряда элементов: усиления предварительного позиционирования, усиления боевых групп для быстрой организации подкрепления и предварительного размещения оружия и техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:03 В стране и мире
Президент Молдавии ввела запрет на трансляцию российских новостей
08:49 В стране и мире
Власти ДНР заявили, что организуют трибунал над националистами по примеру Нюрнбергского процесса
08:44 Вопросы истории
Видео
Командир «Альфы» рассказал, как ликвидацию Плюсниным диктатора Амина держали в секрете 43 года
08:00 В стране и мире
Генсек НАТО заявил, что страны альянса признают Россию угрозой
07:48 В стране и мире
В Омской области при падении параплана погибли два человека
Популярное
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.