Генсек НАТО заявил, что страны альянса признают Россию угрозой

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Россия больше не является партнером для НАТО, а представляет из себя угрозу альянсу и стабильности в мире. С таким заявлением, как ожидается, выступят участники саммита военно-политического блока в Мадриде.

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag.

Кроме того, участники альянса отметят все возрастающую мощь Китая, который, по словам Столтенберга, также представляет угрозу ценностям, интересам и безопасности НАТО.

Ранее Столтенберг раскрыл детали разрабатываемой новой модели обороны, которая также будет применяться у границ с Россией. Модель размещения сил будет состоять из ряда элементов: усиления предварительного позиционирования, усиления боевых групп для быстрой организации подкрепления и предварительного размещения оружия и техники.