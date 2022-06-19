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Картины о мирной жизни и сладкие подарки: в Херсоне стартовала неделя детского творчества

Анна Назайкина
06:30 19.06.2022
На протяжении недели дети самостоятельно или вместе с родителями будут рисовать на холстах картины о мирной жизни своего города.
Картины о мирной жизни и сладкие подарки: в Херсоне стартовала неделя детского творчества
© Фото: Минобороны России
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В Херсоне стартовала неделя детского творчества, ее основные мероприятия состоятся на территории городского краеведческого музея. Одним из главный мероприятий для юных жителей города стал конкурс детского рисунка.

На протяжении недели дети самостоятельно или вместе с родителями будут рисовать на холстах картины о мирной жизни своего города. На большинстве рисунков дети изображают корабли, которые являются визитной карточкой Херсона.

В этом конкурсе проигравших не будет - организаторы вручат сладкие подарки всем участникам, а рисунки перенесут на большие билборды и разместят на улицах города.

«Сегодня ко мне подошли люди, говорили, что таких мероприятий практически не проводилось в городе Херсоне. Они были направлены совсем на другую идеологию, совершенно отличающуюся от нашей, которую мы сейчас здесь развиваем. Находясь здесь в Херсоне ты проникаешься этим фактом, что все искоренялось, что все переводилось на украинский язык, понятия подменялись, и, соответственно, дети шли по другому пути. Соответственно у нас роль сейчас такая, чтобы возобновить все», - объяснила один из организаторов конкурса детского рисунка Наталья Попова.

Организаторы выразили надежду, что до конца недели свои работы в музее смогут создать десятки ребятишек, ведь ограничений по возрасту нет – здесь рады и самым маленьким жителям города, которым помогают рисовать мамы и папы, пришедшие вместе с ними для поддержки, так и ученикам средних школ.

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