Ученый из США объяснил, почему американцы «выстрелили себе в ногу» санкциями против РФ

Санкции чаще всего не приводят к ожидаемому эффекту, объяснил экономист.

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Введенные против России санкции стали для США «выстрелом себе в ногу». Об этом в эфире Fox News заявил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.

Он объяснил, что санкции чаще всего не приводят к ожидаемому эффекту, а именно к изменению поведения руководства тех стран, на которые они направлены.

«Вы не можете заставить глав государств отказаться от того, что они считают крайне значимым для их жизненно важных национальных интересов», - заявил он.

В случае с Россией, пояснил Ругер, это ситуация на Украине.

Экономист добавил, что в то время как РФ увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов, в США растут цены на топливо и продукты питания, что является очередным случаем «непреднамеренных последствий». По словам Ругера, ситуация с санкциями выглядела крайне предсказуемо, так как десятилетиями изучавшие этот вопрос ученые давно пришли к выводу, что зачастую это «не особо помогает».

«Политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», - подытожил Ругер.

Ранее то, что антироссийские санкции бьют по американским гражданам, признали в Минфине США. Растут цены на продовольствие и топливо, а рассчитывать на их снижение в ближайшее время не приходится, сказала министр финансов Джанет Йеллен.