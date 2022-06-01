Москвичам объяснили, как получить компенсацию по ковидной амнистии

С сегодняшнего дня органы исполнительной власти города прекратят взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений.

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С 1 июня в Москве можно подать заявление на компенсацию административных штрафов за несоблюдение мер по COVID-19. О том, какие документы необходимы для возвращения денежных средств и куда следует обращаться, говорится на сайте столичного мэра.

С сегодняшнего дня органы исполнительной власти города прекратят взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений, а московское правительство выплатит субсидии предпринимателям и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

«Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в любой столичный центр госуслуг без предварительной записи с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность, постановление о назначении административного наказания в виде штрафа и подтверждение его оплаты», - говорится в сообщении.

Кроме того, было отмечено, что в случае, если постановления о назначении штрафа на руках у гражданина нет, он может обратиться за его копией в орган исполнительной власти или учреждение, которое назначило штраф.