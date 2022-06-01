В Москве вступила в силу ковидная амнистия

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В Москве с 1 июня вступает в силу ковидная амнистия, которая подразумевает прекращение взыскания с москвичей и бизнеса ранее наложенных штрафов за нарушение антиковидных мер. Об этом объявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Сообщается, что со среды органы исполнительной власти столицы остановят свою деятельность по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, а правительство Москвы выплатит субсидии предпринимателям и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

«В общей сложности Правительство Москвы прекратит взыскание либо компенсирует около 13,6 миллиарда рублей, что в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей», - говорится в сообщении градоначальника.

Сергей Собянин подчеркнул, что принял это решение, поскольку опасность прошла, а также из-за падения реальных доходов граждан. Он также поблагодарил бизнесменов и жителей за добросовестное соблюдение вынужденных противопандемийных ограничений и своевременную оплату штрафов.

Отмечается, что амнистии подлежат штрафы, которые были наложены органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. Это объясняется тем, что заболевший человек, выходя из дома, сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей.

Также стало известно, что Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в столице на 10%. Кроме того, мэр Москвы подписал постановление об увеличении прожиточного минимума.