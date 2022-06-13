Умер ликвидировавший афганского диктатора Амина Александр Плюснин

Легендарного участника штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане не стало на 73-м году жизни.

© Фото: specnazalpha, ВКонтакте

Ушел из жизни один из участников легендарного штурма дворца Тадж-Бек, более известного как дворец Амина, Александр Плюснин. Именно он 27 декабря 1979 года ликвидировал афганского диктатора. О трагедии сообщили в Совете Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», - говорится в сообщении.

Сослуживцы Плюснина говорят о нем, как об одном из лучших. Его психологическая и физическая подготовка вызывали восхищение, отмечают они.

Александр Плюснин был среди тех бойцов спецподразделений, которые вели бой с охраной дворца на втором этаже. Диктатор Амин был убит осколком гранаты, которую бросил Александр Плюснин.