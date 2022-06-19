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Шольц оценил ситуацию со снижением поставок газа в ФРГ по «Северному потоку»

Анна Касаткина
04:07 19.06.2022
Обсуждать какие-то конкретные меры по решению проблемы пока рано, заявил канцлер.
Шольц оценил ситуацию со снижением поставок газа в ФРГ по «Северному потоку»
© Фото: Газпром
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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сделать все возможное для того, чтобы восстановить поставки газа по «Северному потоку» в полном объеме. Слова канцлера цитирует телеканала Tagesschau.

По его словам, обсуждать какие-то конкретные меры пока рано, надо дождаться, пока появится общая концепция. Отвечая на вопрос, является ли решение «Газпрома» политическим мотивированным, Шольц сказал, что сокращение поставок газа в Германию и другие западноевропейские страны технически обосновано.

«Это может быть случайностью, но не обязательно», - добавил он.

При этом министр экономики Роберт Хабек, уточняет издание, считает, что это решение связано с политикой и не исключает законодательных мер, направленных на экономию энергии в ФРГ.

На этой неделе «Газпром» заявил о сокращении поставок газа в Европу, так как на компрессорной станции «Портовая» задействовано только два газоперекачивающих агрегата (ГПА). Немецкая компания Siemens не смогла своевременно вернуть из ремонта в Канаде другие турбины. Это произошло по причине введенных Канадой санкций.

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