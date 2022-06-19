В Совете Федерации обвинили Литву в незаконной блокаде Калининграда

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обвинил Литву в нарушении международного права из-за прекращения транзита санкционных товаров в Калининград и из него. По словам парламентария, прибалтийская страна обязана обеспечивать свободный транзит через свою территорию.

К этом обязывает соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом от 24 июня 1994 года. Также принцип свободы транзита закреплен в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 1947 года и в соглашениях по железнодорожным перевозкам.

«Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через нейтральные воды. Аналогично — воздушное пространство», - написал в своем Telegram-канале Константин Косачев.

Напомним, накануне Литва заявила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград. Запрет потребует срочную поставку новых судов на паромную линию Усть-Луга-Балтийск.