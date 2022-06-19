Поименный список: в Северодонецке нашли брошенные СБУ документы о нацбатах и наемниках

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При отходе из Северодонецка националисты бросили в здании Службы безопасности Украины важную документацию с поименным списком бойцов нацбатов и иностранных наемников . Сейчас ее изучает российское командование, сообщает корреспондент «Звезды».

Здание СБУ было заминировано, но его обезвредили саперы, сейчас находится там относительно безопасно.

«Уходя, националисты оставили в здании Службы безопасности Украины всю документацию, которую следовало сжечь», - передает корреспондент.

О содержании документов телеканалу рассказал боец Луганской народной республики под позывным «Смит».

«Количество людей, находящихся в подразделениях: фамилия, имя, отчество, звание», - пояснил он.

Известны не только имена и фамилии участников нацбатов, есть даже фотографии и послужные списки. Кроме того, найдены бумаги на иностранных наемников: поляков, немцев, хорватов. Среди них есть и «подготовленные люди», хотя их меньшинство, отметил «Смит».

Боевики и наемники заблокированы в промзоне - на территории завода «Азот». Жилой сектор города зачищен от националистов, однако напоминания об их присутствии можно встретить повсюду: каждый дом боевики превратили в укрепрайон, мешками заложили огневые позиции.

Ранее корреспондент «Звезды» показал чертежи подземных уровней предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, где укрывались националисты.