В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Каждый дом как укрепрайон: как выглядят кварталы Северодонецка после ухода националистов

Валентин Гвоздев
00:58 19.06.2022
Вооруженные силы Украины из танка расстреливают жилые дома, прилегающие к промзоне завода «Азот».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На подъезде к Северодонецку все отчетливее слышна артиллерийская дуэль бойцов Луганской народной республики и российских военных с остатками националистов на заводе «Азот». Всего в 200 метрах от места, куда прибыла съемочная группа «Звезды», работает танк - пришлось укрыться в подъезде.

Вооруженные силы Украины из танка расстреливают жилые дома, прилегающие к промзоне. Кажется невероятным, но рядом все еще живут люди. Четвертый месяц они находятся в не человеческих условиях: без воды, света и газа.

«Стреляют, сами слышите... Сразу не уехали, теперь уже не уезжаем, сидим», - говорит местная жительница Марина.

Люди ждали, когда придут российские войска, их здесь называют освободителями.

«Мы всеми своими внутренними потребностями все это хотели, наших освободителей, потому что Украина уже реально всех достала: ни зарплат нормальных, ни нормальной жизни не было. Проблем было - выше крыши», - рассказывает местный житель Геннадий.

Жилой сектор Северодонецка очищен от националистов, однако напоминания об их присутствии можно встретить повсюду. Каждый дом боевики превратили в укрепрайон, мешками заложили огневые позиции, и так вся улица: в шахматном порядке. Отступая, меняли позиции.

Бойцам спецназа и силам народной милиции ЛНР противостоят иностранные наемники и остатки нацформирований. Проблем с идентификацией «солдат удачи» нет: в распоряжении оказались полные данные всех, кто приехал зарабатывать на крови жителей Донбасса.

Уходя, националисты оставили в здании Службы безопасности Украины всю документацию, которую следовало сжечь. Сейчас эти бумаги изучают российские командиры. Известны не только имена и фамилии, есть даже фотографии и послужные списки.

Остатки боевиков, а также примкнувшие к ним иностранные наемники полностью блокированы на территории завода «Азот». Альтернатива сдаче в плен - полное уничтожение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:20 В стране и мире
Видео
«Тор» в Сочи: как комплексы ПВО защищали проведение Олимпиады-2014
01:12 В стране и мире
Politico: Пентагон собирается отправить на Украину еще четыре РСЗО HIMARS
00:58 В стране и мире
Видео
Каждый дом как укрепрайон: как выглядят кварталы Северодонецка после ухода националистов
01:51 В стране и мире
Видео
«Есть люди подготовленные»: боец ЛНР рассказал об иностранных наемниках в Северодонецке
21:55 В стране и мире
МО РФ: участникам украинских съемок о «разрушенных ВС РФ домах в Николаеве» заплатили по $25
Популярное
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.