Каждый дом как укрепрайон: как выглядят кварталы Северодонецка после ухода националистов

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На подъезде к Северодонецку все отчетливее слышна артиллерийская дуэль бойцов Луганской народной республики и российских военных с остатками националистов на заводе «Азот». Всего в 200 метрах от места, куда прибыла съемочная группа «Звезды», работает танк - пришлось укрыться в подъезде.

Вооруженные силы Украины из танка расстреливают жилые дома, прилегающие к промзоне. Кажется невероятным, но рядом все еще живут люди. Четвертый месяц они находятся в не человеческих условиях: без воды, света и газа.

«Стреляют, сами слышите... Сразу не уехали, теперь уже не уезжаем, сидим», - говорит местная жительница Марина.

Люди ждали, когда придут российские войска, их здесь называют освободителями.

«Мы всеми своими внутренними потребностями все это хотели, наших освободителей, потому что Украина уже реально всех достала: ни зарплат нормальных, ни нормальной жизни не было. Проблем было - выше крыши», - рассказывает местный житель Геннадий.

Жилой сектор Северодонецка очищен от националистов, однако напоминания об их присутствии можно встретить повсюду. Каждый дом боевики превратили в укрепрайон, мешками заложили огневые позиции, и так вся улица: в шахматном порядке. Отступая, меняли позиции.

Бойцам спецназа и силам народной милиции ЛНР противостоят иностранные наемники и остатки нацформирований. Проблем с идентификацией «солдат удачи» нет: в распоряжении оказались полные данные всех, кто приехал зарабатывать на крови жителей Донбасса.

Уходя, националисты оставили в здании Службы безопасности Украины всю документацию, которую следовало сжечь. Сейчас эти бумаги изучают российские командиры. Известны не только имена и фамилии, есть даже фотографии и послужные списки.

Остатки боевиков, а также примкнувшие к ним иностранные наемники полностью блокированы на территории завода «Азот». Альтернатива сдаче в плен - полное уничтожение.