Как утверждается, строительство могло начаться еще в 2021 году на территории местного аэропорта.

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В 2021 года в пригороде Северодонецка Киев, возможно, начал строительство базы НАТО. Об этом рассказал перешедший на сторону ЛНР бывший замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов.

«Есть информация, что на территории аэропорта в непосредственной близости от города Северодонецка планировалось строить натовские базы. Проезд к аэропорту полностью был закрыт»- уточнил Кононов, передает РИА Новости.

По его словам, первый раз информация о строительстве базы в Северодонецком аэропорту поступила к нему во второй половине 2021 года. Кононов напомнил, что в 2020 году на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что Киев планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО.

Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров выразил сомнение в намерениях реформировать НАТО и заявил, что попытки сделать из объединения «глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру» обречены на провал.