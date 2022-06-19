Клименко рассказал, как запрет скачивать Windows может повлиять на россиян

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Жители России столкнулись с проблемами скачивания Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft. Это может привести к тому, что пользователи окажутся уязвимы к различным вирусам. С таким мнением выступил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко.

«Эта система склонна к вирусам, недаром у нас столько антивирусных программ. Всегда Microsoft следовал таким принципам: чем реже мы обновляем операционную систему, тем более она уязвима. Корпорация запретила обновления, компьютеры наших пользователей с каждым днем будут все более открыты для вирусных атак», - рассказал он в интервью радио «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что в определенный момент может возникнуть риск потери данных в случае, если не будет замещения на отечественную систему. Он добавил, что компания Microsoft способна дистанционно отключить операционную систему Windows.

Сегодня в СМИ появилась информация, что россияне при попытках скачать Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft получали всплывающие уведомления об ошибке. Однако при использовании VPN загрузка становится возможной.

Ранее в Государственном департамента США заявили, что американские власти выступают против отключения России от интернета. Как подчеркнул официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в нынешних условиях важно, чтобы интернет внутри Российской Федерации оставался свободным и открытым.