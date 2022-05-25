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В Госдепе заявили, что США против отключения России от Интернета

Алиса Краузе
23:57 25.05.2022
Власти США призывают не отключать Россию от Интернета.
В Госдепе заявили, что США против отключения России от Интернета
© Фото: pixabay.com
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В Государственном департамента США заявили, что американские власти выступают против отключения России от Интернета. В ходе последнего брифинга официальный представитель Госдепа Нед Прайс выступил с соответствующим призывом, адресованным вовлеченным игрокам по всему миру.

«Мы призываем... не отключать Россию от Интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну», - указал он.

Как подчеркнул Прайс, в нынешних условиях важно, чтобы Интернет внутри Российской Федерации оставался свободным и открытым.

Ранее администрация видеохостинга YouTube приняла решение, что интернет-ресурс продолжит свою работу на территории РФ. При этом был принят ряд решений, основанных на представлении о ведущей роли информации в конфликте на Украине.

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