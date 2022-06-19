Один погиб и двое ранены: ВСУ обстреляли Макеевку

На одной из пострадавших улиц саперы работают с обломками ракет РСЗО БМ-27 «Ураган».

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Один мирный житель погиб и две женщины были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ Черногвардейского района Макеевки. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Садовой и ул. Полевой разбит ряд домостроений, перебит газопровод, сгорели гражданские автомобили. Погиб мирный житель, ранения получили еще две женщины», - говорится в заявлении.

Также сообщается, что сейчас по улице Угольщиков саперы работают с обломками ракет РСЗО БМ-27 «Ураган».

Ранее сообщалось, что ВСУ 19 июня в 19:10 выпустили ракету из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по населенному пункту Хорошее Луганской Народной Республики. Информации о пострадавших пока не поступало.