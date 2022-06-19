ВСУ обстреляли «Точкой-У» населенный пункт Хорошее ЛНР

Как сообщает представительство Республики в СЦКК, по населенному пункту была выпущена одна ракета. Информации о пострадавших пока нет.

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Вооруженные силы Украины в 19:10 выпустили ракету из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по населенному пункту Хорошее Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Хорошее с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (одна ракета)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщили, что над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК «Точка-У». Обломки ракеты упали по улице Набережной, в результате чего пять человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены.