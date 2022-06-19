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За мужество и терпение в ходе спецоперации: медикам ВДВ вручили госнаграды ко Дню медицинского работника

22:03 19.06.2022
Благодаря слаженным действиям специалистов, удалось спасти жизни сотням военнослужащим на передовой и вернуть многих в строй.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Медикам ВДВ, которые участвуют в спецоперации на Украине, вручили госнаграды ко Дню медицинского работника. Во время награждения был отмечен высокий профессионализм специалистов, а также их безграничная отвага и самоотверженность.

«Медицинская служба 106 гвардейской дивизии и вы, как ее основополагающее звено, проявили себя в этой специальной операции только с положительной стороны. Благодаря вашему профессионализму удалось спасти жизни сотням военнослужащих, кроме того, многих удалось вернуть в строй. Огромную благодарность хочу выразить военнослужащим женщинам за их мужество и терпение, которые скрываются за их женской хрупкостью», - говорится в обращении к военным медикам.

Ранее сообщалось, что на территории у Главного храма ВС РФ прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Медработника и 145-летию со Дня рождения святителя Луки. В мероприятии приняли участие замминистра обороны России Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО Дмитрий Тришкин. Ряду военных медиков в их профессиональный праздник вручили государственные и ведомственные награды, были присвоены звания «Заслуженный врач РФ».

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Валентин Гвоздев, Николай Баранов.

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