В полевых условиях: военные медики-участники СВО приняли поздравления с профессиональным праздником

В честь праздника для военнослужащих было организовано выступление артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие медицинского отряда спецназначения отмечают профессиональный праздник - День Медработника в ходе выполнения задач спецоперации.

Старший и младший медперсонал принял поздравления непосредственно на рабочих местах, которые развернуты в полевых условиях. В палаточном городке имеется все самое современное оборудование и имущество для оказания высококвалифицированной медпомощи. Качественное и своевременное выполнение спецзадач доказывает высочайший уровень слаженности и профессионализма офицеров, прапорщиков и военнослужащих по контракту.

В торжественной обстановке ряд военнослужащих получили заслуженные награды из рук командования. Кроме этого, в честь праздника для военнослужащих было организовано выступление артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. В программе - вокальные и хореографические номера.

В этот же день на территории у Главного храма ВС РФ прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Медработника и 145-летию со Дня рождения святителя Луки. В мероприятии приняли участие замминистра обороны России Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО Дмитрий Тришкин.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.