В результате падения обломков ракеты на жилые дома по улице Набережной, несколько домостроений оказались разрушены.

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Пять человек пострадали в результате падения обломков украинской тактической ракеты «Точка-У» на город Комсомольское в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали по улице Набережной, в результате чего пять человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены», - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецк. В этот раз ВСУ нанесли удары по Куйбышевскому району города. Жители города опубликовали кадры взрывов и дымящихся домов в соцсетях.

Утверждается, что в результате преступных действий украинских националистов шахта имени Засядько в городе оказалась обесточена, под землей осталось 77 горняков.