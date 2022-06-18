В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР назвали количество пострадавших в Комсомольском после падения украинской «Точки-У»

Ян Брацкий
11:31 18.06.2022
В результате падения обломков ракеты на жилые дома по улице Набережной, несколько домостроений оказались разрушены.
© Видео: Типичное Енакиево, ВКонтакте © Фото: Типичное Енакиево, ВКонтакте
Читайте нас на:

Пять человек пострадали в результате падения обломков украинской тактической ракеты «Точка-У» на город Комсомольское в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали по улице Набережной, в результате чего пять человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены», - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецк. В этот раз ВСУ нанесли удары по Куйбышевскому району города. Жители города опубликовали кадры взрывов и дымящихся домов в соцсетях.

Утверждается, что в результате преступных действий украинских националистов шахта имени Засядько в городе оказалась обесточена, под землей осталось 77 горняков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:44 Армия
Видео
Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24 в небе ЛНР и ДНР
12:23 В стране и мире
Власти ЛНР оценили вероятность обмена наемников
12:01 В стране и мире
Транспортировка газа по «Турецкому потоку» будет приостановлена
10:10 В стране и мире
Задержаны два командира ВСУ, отдававшие приказы стрелять по жилым домам в Донбассе
11:49 В стране и мире
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Популярное
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.