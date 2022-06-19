Верховная рада ввела запрет на музыку и книги из России

Также будет запрещено распространение издательской продукции из Белоруссии.

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Верховная рада одобрила инициативу по запрету русской музыки в украинских медиа и общественных местах. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Рада запретила русскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве», - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Железняк сообщил, что законодательный орган запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что украинские власти в течение долгого времени вели политику по агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции. Однако глава МИД РФ подчеркнул, что Россия желает видеть Украину дружественной, без запретов на русский язык и русскую культуру.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона убеждена в том, что ситуация на Украине нормализуется, и улучшение отношений неизбежно. Он добавил, что Россия заинтересована, чтобы у всех соседей РФ было процветание. В таком случае неизбежно восстановление отношений.