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«Знали болевые точки друг друга»: Шевченко высказался о смерти Бурбулиса

Максим Крюков
19:27 19.06.2022
По словам Владимира Шевченко, в последнее время Геннадий Бурбулис выглядел не очень хорошо.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Viktor Chernov, Russian Look, Global Look Press
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Руководитель служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко хорошо знал Геннадия Бурбулиса, однако не всегда был согласен с ним в некоторых моментах. Об этом политический деятель рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы хорошо друг друга знали. Я знал его болевые точки, он знал мои. Мы не были соратниками по многим вопросам, но человек он интересный, прожил довольно интересную жизнь. Все, что делал, он считал, что делал правильно. Однако я не всегда был с ним согласен», - сказал он.

Шевченко добавил, что в последнее время Бурбулис выглядел не очень хорошо.

Сегодня стало известно, что умер советский и российский политик, один из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства Геннадий Бурбулис. РБК со ссылкой на азербайджанские СМИ пишет, что Бурбулис скончался на 77-м году жизни в одном из отелей Баку.

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