СМИ сообщили о четырех погибших при взрыве на северо-западе Кабула
Утверждается, что в районе Хайрхана был подорван автомобиль.
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По меньшей мере четыре человека погибли в результате мощного взрыва, произошедшего в воскресенье, 19 июня, в Кабуле. Об этом сообщило агентство Aamaj News. Утверждается, что в районе Хайрхана на северо-западе города был подорван заминированный автомобиль.
В конце прошлого года в Кабуле прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что минивэн Toyota Town Ace был взорван на остановке «Медресе Дашти-Барчи» в западной части города.
По информации СМИ, была сорвана крыша автомобиля. Все, кто находился в машине, погибли во время взрыва.