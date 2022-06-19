СМИ сообщили о четырех погибших при взрыве на северо-западе Кабула

Утверждается, что в районе Хайрхана был подорван автомобиль.

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате мощного взрыва, произошедшего в воскресенье, 19 июня, в Кабуле. Об этом сообщило агентство Aamaj News. Утверждается, что в районе Хайрхана на северо-западе города был подорван заминированный автомобиль.

В конце прошлого года в Кабуле прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что минивэн Toyota Town Ace был взорван на остановке «Медресе Дашти-Барчи» в западной части города.

По информации СМИ, была сорвана крыша автомобиля. Все, кто находился в машине, погибли во время взрыва.