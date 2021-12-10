В Кабуле прогремел мощный взрыв

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают, что минивэн Toyota Town Ace был взорван на остановке «Медресе Дашти-Барчи» в западной части города.

По информации агентства Aamaj News, была сорвана крыша автомобиля. Все, кто находился в машине, погибли во время взрыва. Новые власти Афганистана пока не делали никаких заявлений.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ОДКБ будет пресекать попытки проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию.