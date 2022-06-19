Иракские спецслужбы заявили о ликвидации «наместника» ИГИЛ* и двух его сообщников

Сотрудники спецслужб вышли на след и ликвидировали так называемого наместника ИГИЛ* в провинции Анбар по прозвищу Абу Мансур аль-Хаяти, а также двух его помощников.

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Сотрудники Федерального агентства разведки и расследований в координации совместно с силами Объединенного оперативного командования ВС устранили трех боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*, в их числе оказался и главарь экстремистов. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria, ссылаясь на источники в органах безопасности страны.

По их информации, сотрудники спецслужб вышли на след и ликвидировали так называемого наместника ИГИЛ* в провинции Анбар по прозвищу Абу Мансур аль-Хаяти, а также двух его сообщников.

Иракские силовики продолжают проводить рейды в разных регионах страны для ликвидации боевиков, осуществляющиеся нападения на сотрудников правоохранительных органов, армию и мирных граждан.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России запросит у Службы внешней разведки данные о привлечении спецслужбами США наемников из числа сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* для участия в боевых действиях на Украине. Согласно данным СВР, только в апреле из тюрем, которые находятся под контролем сирийских курдов, были освобождены 60 боевиков ИГИЛ*. Перед отправкой на Украину, радикалы прошли подготовку на американской военной базе «Эт-Танф» в Сирии.

* ИГИЛ - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ